Tchad : le tout premier président de Comité de gestion de Daboua installé dans ses fonctions

Daboua, une localité, située à la frontière nigérienne, a un nouveau maire. Il s'agit de Moustapha Tchari Fougou. C'est le préfet intérimaire du département de Fouli, Abana Gangli Dlama, qui l’a installé dans ses fonctions en présence des autorités administratives, civiles, traditionnelles et militaires.



Le préfet intérimaire du département de Fouli, Abana Gangli Dlama, a invité le tout premier président du comité de gestion à se mettre au travail, et à élaborer un plan d'urbanisation de la ville de Daboua.



Le tout premier président du comité de gestion de la ville de Daboua, Moustapha Tchari Fougou a témoigné sa gratitude aux autorités pour la confiance placée, et sollicite le soutien de ses collaborateurs, surtout de la population pour relever le défi.