Tchad : le vice-ministre des Affaires étrangères d’Arabie Saoudite reçu par le chef de l’Etat

Le résident de la République du Tchad, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno poursuit son séjour à Amdjarass. Il a reçu hier en audience le vice-ministre des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite.



En tournée dans quelques pays africains, le vice-ministre des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite, Waleed Bin Abdulkarim El-Khereiji est arrivé au Tchad ce jeudi. Les discussions entre le chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno et le chef de la diplomatie saoudienne ont été dominées par le renforcement de la coopération bilatérale et la crise soudanaise.



La guerre au Soudan a redoublé d’intensité et plongé tout un pays dans une spirale de violences aux conséquences incalculables et dramatiques. Ce conflit qui s’enlise menace l’équilibre sécuritaire et humanitaire au-delà des frontières.



Face à cette escalade, les acteurs régionaux, notamment l’Arabie Saoudite et le Tchad, redoublent d’efforts pour éviter un effondrement total du pays. Directement concernés en raison de leur proximité géographique et des répercussions sécuritaires et humanitaires, N’Djamena et Ryad décident de mettre en place un front diplomatique pour le retour de la paix au Soudan.



Charge est revenue au vice-ministre des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite, Waleed Bin Abdulkarim El-Khereiji de présenter l’initiative saoudienne et recueillir l’adhésion du Tchad et de son président Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. Conscients du péril que représente ce brasier désormais incontrôlable à leurs portes, le Tchad et l’Arabie Saoudite ont décidé d’adopter une position commune pour intensifier la pression en faveur d’une désescalade immédiate.



Le président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno qui a marqué sa disponibilité à jouer un rôle actif dans cette dynamique, a réitéré l’engagement du Tchad à mobiliser tous les leviers diplomatiques pour favoriser un règlement pacifique du conflit. Une situation que le Tchad a toujours cherché à prévenir et stopper par tous les moyens.



Au-delà de la crise soudanaise, la rencontre entre le chef de l’Etat et son hôte a également permis de réaffirmer la volonté des deux pays de consolider leur coopération, fondée sur la confiance et la fraternité. Le vice-ministre saoudien s’est félicité de l’excellence et de la diversité des relations entre Riyad et N’Djamena, soulignant la convergence de vues sur les enjeux d’intérêt commun.



Les discussions, qualifiées de fructueuses, ouvrent ainsi la voie à un renforcement de l’axe N’Djamena et Ryad, laissant entrevoir une coopération plus dynamique et en expansion.