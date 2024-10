Tchad : lecture du Saint Coran pour la paix à Kelo

C'est chaque année que la communauté musulmane de la ville de Kelo en général, et plus particulièrement la communauté Bornou, organise cette activité pour invoquer Dieu, pour la paix et la sécurité du Tchad.



À cet effet, les jeunes et les personnes âgées mémorisant le Saint Coran, se retrouvent à cette occasion, pour lire le Coran plusieurs fois. En dehors des autres invocations, il est lu 313 fois le Coran. À la clôture de cette activité, Goni Oumar Idris, Imam deuxième adjoint de la grande mosquée de Kelo appelle tous les fidèles musulmans à contribuer et à participer à ce travail religieux, qui aidera à apporter la paix dans le pays.



Pour sa part, Cheikh Albichari Abdourrahmane encourage les initiateurs à redoubler d'efforts, pour le maintien de la paix au Tchad. Il n'a pas manqué de demander aux fidèles musulmans d'éduquer leurs enfants, et leur inculquer la culture de la paix et du vivre ensemble.



Présent à cette cérémonie, le sous-préfet de Kelo rural, Ahmat Mahmoud Khamis. Par ailleurs, le préfet intérimaire de la Tandjile-Ouest, appelle les jeunes à respecter les parents et les aînés, et souligne que le Tchad est un pays de paix et de solidarité. Il s’agit donc de lutter tous ensemble pour le maintien de cette paix.



Enfin, après la prière finale, des bétails ont été immolés pour partager dans les quartiers.