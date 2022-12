Tchad : les 8 directives et orientations du président au gouvernement pour le budget 2023

L'exécution du budget 2023 doit répondre en priorité aux obligations et engagements du cahier des charges issu du dialogue national inclusif et souverain.



Mahamat Idriss Deby a insisté sur la sauvegarde de la paix et de la stabilité. Il a également souligné que l'obligation du gouvernement est une obligation de résultat à travers une gestion efficiente et transparente du budget, dont l'exécution commence dès janvier 2023.



Le chef de l'État exige le respect strict des règles et procédures de passation des marchés. Le programme et l'exécution des actions du gouvernement doit tenir compte des priorités qui ont un impact réel sur le quotidien des citoyens.



Le Code des marchés publics et la mercuriale des prix seront révisés pour permettre fin aux abus et aux surfacturations.



Aussi, le président instruit l'arrêt de l'achat sur le budget de l'État des grosses cylindrées, notamment les V8.



Il demande de réduire au strict minimum les missions coûteuses à l'étranger qui n'ont aucune retombée pour le pays.