Tchad : les Forces françaises mobilisées pour les populations affectées par les inondations

Le Tchad subit toujours les conséquences des récentes pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale, et plusieurs provinces du pays depuis le début août. Certaines provinces sont presque sous l’eau.



C’est le cas de la province du Tibesti, dans l’extrême-nord désertique du Tchad, où les autorités locales ont annoncé la mort d’au moins 60 personnes, après des inondations survenues entre le 9 et le 14 août dernier.



Face à cette situation, les autorités militaires tchadiennes, sous l’égide du chef d’état-major général des armées (CEMGA), le général d’armée Abakar Abdelkerim Daoud, ainsi que le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ont sollicité le soutien des militaires français présents au Tchad.



Les éléments français y ont répondu favorablement, dans le cadre du partenariat sécuritaire conjoint entre la France et le Tchad. A Amdjarass dans l’Ennedi-Est, qui enregistre une pluie diluvienne depuis le 13 août, les éléments français apportent actuellement un soutien par du ravitaillement aux populations affectées sur des zones isolées.



Dans la capitale N’Djamena, qui n’est pas épargnée par les inondations, les Forces françaises ont produit des éléments de cartographie, au profit du Comité de gestion des inondations de N’Djamena, permettant d’améliorer le suivi et la gestion de crise.



Enfin, et toujours dans le cadre du partenariat susmentionné, les Forces françaises ont initié une action à Faya-Largeau, dans la province du Borkou, visant à aider les populations sinistrées par les inondations.



D’après une source sécuritaire française présente sur place, cette action d’assistance se traduirait par la livraison effective de 30 tentes et de médicaments aux populations vulnérables.



La réception de ce fret par les autorités militaires françaises est attendu au 23 août ; ces dernières se rendront ensuite la semaine prochaine à Faya-Largeau, pour y rencontrer les autorités et livrer le matériel d’assistance aux Tchadiens touchés par les inondations.