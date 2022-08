TCHAD Tchad : les Tchadiens de l’intérieur et de l’extérieur s’insurgent contre « la mauvaise gestion de la transition »

Alwihda Info | Par Yana Abdoulaye - 21 Août 2022



Les forces vives de la nation, composées des Tchadiens de la diaspora intellectuelle et africaine, ont fait le 18 août 2022, une déclaration sur la conduite de la transition et le Dialogue national inclusif au Tchad. Ils dénoncent par ailleurs la publication des quotas des participants au Dialogue national inclusif.

Après avoir décrié la situation de délitement avancé du Tchad, marquée depuis de nombreuses années par des violations massives des droits des citoyens, la mauvaise gouvernance et les prédations de toutes sortes qui minent son développement, comme l’attestent de nombreux indicateurs qui mettent le pays au dernier rang des classements internationaux, le coup d’État perpétré en avril 2021, suite à la mort tragique et non encore élucidée d’Idriss Deby Itno, président de la République du Tchad, et la mise en place, en flagrante violation des dispositions constitutionnelles, du Conseil Militaire de Transition (CMT) dirigé par son fils, l'absence de sanctions applicables de la part de l’Union Africaine, de l’Organisation des Nations-Unies (ONU), et des autres membres de la communauté internationale sous influence massive de la France ;



Le pillage à ciel ouvert des ressources publiques, l’injustice, l’impunité, l’exclusion et le règne par la terreur continuent de caractériser la période de transition et l’échec du pré-dialogue de Doha entachant le caractère inclusif du DNIS et la non signature de l’accord par 17 groupes armés et politico-sécuritaire significatifs ouvrant ainsi le risque de nouvelles guerres civiles, les exigences légitimes de la classe politique, de la société civile et de la diaspora tchadiennes pour un dialogue national sincère, devant déboucher sur une transition inclusive et des élections transparentes, libres, équitables et justes, et qu'en l’état actuel, sans mesure corrective le dialogue national prévu pour le 20 août 2022 est confisqué par le CMT et les membres de l’ancien système Deby au pouvoir et concrétisera clairement un plan de dévolution dynastique du pouvoir.



Les signataires de cette déclaration disent-ils être solidaires au peuple tchadien martyrisé par plusieurs décennies de dictature et de mauvaise gestion publique ; condamnent la publication unilatérale, sans consultations préalables, des quotas de participation au dialogue qui exclut de fait l’ensemble des forces opposées à la junte militaire en place. Ils demandent la mise en place immédiate d’un organe paritaire en vue de la préparation d’un DNIS sincère entre les fils et filles du pays et devant aboutir, avant le 20 octobre 2022, sur la mise en place d’une transition civile et d’une feuille de route inclusive et consensuelle.



Et plus, les signataires de la déclaration alerte la communauté internationale sur les risques d'échec des assises à venir si elles se tiennent dans les conditions imposées par le CMT, et d’une implosion du Tchad, par différents facteurs, si un DNIS inclusive, représentative et sincère n’est pas organisé avant le 20 octobre 2022 ;

ils interpellent, les membres du CMT au respect de leur parole donnée de remettre le pouvoir à un leadership civil à la fin des 18 mois de transition afin de donner la chance à la réalisation d’une paix et d’un développement durables du Tchad ; et encourage les Etats-Unis et appelle l’Union Africaine, au respect de ses propres engagements à accompagner le peuple tchadien sur le chemin d’une paix définitive et à appliquer les sanctions immédiates appropriées en cas d’entrave à cet objectif.



Et enfin, ils apportent un soutien multiforme aux forces vives de la nation tchadienne engagées dans la recherche d’une transition inclusive et apaisée, débouchant vers des élections transparentes, justes et équitables. Ils décident à cet effet de mettre en place un cadre de concertation et d’actions en vue d’une transition apaisée au Tchad.





