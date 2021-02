Tchad : les Transformateurs maintiennent la marche du 6 février

Le président des Transformateurs Succes Masra a réagi mercredi, au cours d'une conférence de presse, à l'interdiction de la marche du 6 février par le ministère de la Sécurité publique.



"Nous sommes des marcheurs. Marcher c'est agir", a-t-il dit, confirmant le maintien de la marche du 6 février.



"Le peuple tchadien y a droit", a ajouté le leader des Transformateurs.



Selon Succes Masra, "l'heure n'est plus au diagnostic (...) Nous sommes ici parce que nous allons marcher et marcher c'est agir. Nous allons agir pour la justice, l'inclusion et l'alternance".



Le ministre de la Sécurité publique Mahamat Tahir Orozi a instruit, à travers un arrêté, la Police nationale, la Gendarmerie nationale et la Garde nationale et nomade pour faire appliquer l'interdiction de manifestation.