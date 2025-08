Tchad : les Transformateurs réclament justice après la mort tragique de Fulbert Mouanodji

Dans un communiqué publié ce dimanche, le parti Les Transformateurs a exprimé son émoi et son indignation suite à la mort tragique de Fulbert Mouanodji, ancien directeur de cabinet du délégué général du gouvernement auprès de la province de l’Ennedi Est, retrouvé calciné à Abéché le 2 août 2025.



Le parti, par la voix de son secrétaire général Dr Tog-Yeum Wagorngar, a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt, et à l’ensemble du peuple tchadien, estimant que cette perte est une « preuve supplémentaire du profond abîme dans lequel le pays est en train de sombrer ».



Doutes sur la thèse du suicide

Alors que les premières déclarations officielles du procureur évoquent un suicide par immolation, Les Transformateurs se montrent sceptiques.



Le parti soulève des incohérences, notamment la violence du mode opératoire et le fait que la victime aurait signalé des menaces peu avant sa mort. Ils estiment que toute conclusion sur les causes du décès ne saurait être prise au sérieux sans une enquête rigoureuse et indépendante, dans le respect des règles judiciaires, et avec des garanties de protection pour les témoins.



Les Transformateurs appellent les autorités publiques à diligenter une enquête crédible pour que, si des responsabilités sont établies, les auteurs soient poursuivis devant les juridictions compétentes.



Pour eux, cette mort insoutenable révèle une fois de plus l'insécurité croissante au Tchad. Le parti souligne que seule une gouvernance fondée sur la justice, l'égalité et la responsabilité de l’État peut garantir la sécurité des citoyens et éviter que de tels drames ne se répètent.