Tchad : les agents de l'hôpital mère et enfant durcissent leur grève

Le préavis de grève des travailleurs membres du Syndicat national des travailleurs des affaires sociales et de santé (SYNTASS) à l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant de N’Djamena, est prorogé à l'issue d'une assemblée générale tenue ce samedi 2 mars 2019 à la bourse du Travail.



Les travailleurs comptent durcir leur action dans les jours à venir si la direction générale de l’Hôpital n’annule pas définitivement ses décisions.



La direction générale de l'hôpital a suspendu, sur injonction du ministère de la Santé publique, la note de service portant licenciement, mise à pied ou réaffectation de certains agents contractuels.



« C’est plus de 106 personnes qui sont concernées par cette décision, mais c’est un petit geste fait par la direction générale en suspendant la sanction pour permettre à ces agents de reprendre le travail, en prorogeant cette grève nous voulons que la direction générale nous appelle pour discuter avec lui afin de trouver un terrain d’entente pour conduire à l’annulation totale de ces mesures », selon le président du SYNTASS, Younous Mahadjir.



D'après lui, « c’est pour dénoncer la non-application de ces recommandations que les agents ont organisé un sit-in pacifique d’une heure devant l’administration et par la suite ils sont allés reprendre avec leur travail. A notre grande surprise, le directeur général a pris une certaine décision allant du licenciement de certains agents, au mise-pied de quelques jours et surtout la mise à la disposition de certains agents à la direction de ressources humaines du ministère de tutelle, c'est ce qui a irrité les travailleurs pour entrer en grève ».