Tchad : les anciens élèves du lycée Itno d'Abéché volent au secours des femmes vulnérables

Dans le cadre de ses activités, l'association des ressortissants du lycée Itno d'Abéché (ARLIA), a procédé ce mardi, 02 avril 2024, à la distribution des vivres au profit des femmes veuves et vulnérables de la ville d'Abéché.



L'objectif recherché à travers cette activité, est de soutenir certaines familles qui ont de la peine à trouver quelque chose à mettre sous la dent.



« C'est dans cette logique que nous sommes mobilisés ce matin pour venir en aide à ces couches de la population », a indiqué le président de l'association, Mahamat Ali Hassan alias Matchou. Le président de l’ARLIA Mahamat Ali Hassan a ajouté que son organisation est à but non lucratif, et œuvre dans divers domaines, notamment l'assistance sociale.



Les membres de cette association se sont engagés pour la cause de la société, surtout en ce mois béni de Ramadan, pour aider certaines personnes. Ils sont passés ménage par ménage, pour distribuer le don de vivres. Mahamat Ali Hassan a enfin précisé que ce genre d'activité sera intensifié les jours à venir.



Les bénéficiaires de cette assistance ont vivement remercié l'association ARLIA d'avoir pensé les soutenir. Il faut noter que le don est composé de sacs de sucre, de riz et de bidons d'huile.