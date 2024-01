Tchad : les anciens élèves du lycée Itno en assemblée générale à Abéché

Il s'est tenu le 07 janvier dernier à Abéché, une assemblée générale du bureau de l'Association des ressortissants du lycée bilingue Hissein Mahamat Itno (ARLIA).



C'était dans les locaux de cet établissement, en présence de tous les membres de l'Association. Cette assemblée générale ordinaire a pour objectif de mettre sur pied un nouveau bureau exécutif.



Sept ans après sa création, l'Association des anciens élèves, a mené plusieurs activités dans divers domaines notamment, des activités culturelles et sportives, des conférences débats relatifs à l'éducation des enfants et surtout des filles, des journées de salubrité dans les différents scolaires et d'autres lieux publics, a indiqué le président sortant de l'Association, Mahamat Imran Abdallah. Il précise aussi que le bilan de son mandat à la tête de l'organisation était positif, malgré quelques difficultés.



Après concertation et analyse des dossiers de candidature, les membres du bureau ont désigné par consensus Mahamat Ali Hassan alias Matchou, comme nouveau président de ARLIA.



Ainsi, le nouveau bureau exécutif de l'Association des anciens élèves du lycée Iton est élu pour conduire les activités, pour un mandat de deux ans renouvelable. C'est dans cette optique que, dans son discours, le nouveau président de l'Association, Mahamat Ali Hassan, a saisi l'occasion pour exprimer toute sa gratitude aux membres qui ont porté le choix sur sa modeste personne, afin de conduire le bureau de ARLIA.



C'est pourquoi, il a rassuré relevé les défis pour que leur mission soit couronnée de succès. Il faut noter que le nouveau bureau est composé de 15 membres et de quelques conseillers.