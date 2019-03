Tchad : les artistes déterminés à promouvoir la culture et les arts

La Coordination nationale des artistes tchadiens (CONAT) tient depuis ce lundi 4 janvier 2019, au Musée National, son Assemblée Générale placée sous le thème : « L'art et la culture sont les vecteurs de l’unité pour la paix et du développement ». Plusieurs corporations participent à ces assises qui devraient se solder par l’élection d’un nouveau bureau.



Au cours de cette assemblée générale, les différents membres de la CONAT vont étudier les textes régissant leur organisation, les réviser, les amender et mettre sur pied une nouvelle équipe dirigeante.



Le coordinateur national de la CONAT, Massingar Jonnas Massanguo affirme que le rapport qu’il va présenter a pour objet de faire la genèse de la CONAT. Selon lui, il est question au cours de cette rencontre d'éclairer les artistes sur les mobiles qui ont conduit à la publication des arrêtés n° 21 et 22, de résoudre les maux qui entravent le plein épanouissement des arts et de la culture tchadienne et de comprendre les raisons qui ont conduit le ministère de tutelle à prendre ses actes.



Le ministre de la Culture affirme avoir pris compte les obstacles avancés par les artistes qui entravent leur métier. Les artistes appellent le ministère à orienter sa politique en faveur des arts et de la culture qui est un véritable outil de communication et d’unité pour la paix et le développement.



La CONAT est la toute première organisation qui défend les droits des artistes tchadiens. Elle est une force de proposition pour le gouvernement et les partenaires impliqués dans la promotion de la culture et des arts tchadiens.