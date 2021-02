Tchad : les autorités alertent sur des attaques cybercriminelles

Le directeur général de l'ANIF évoque plusieurs signalements faisant état d'attaques cybercriminelles contre les personnes et entreprises tchadiennes qui sont parvenus à leurs services. Le récurrent phénomène a motivé l'ANIF et le parquet d'alerter la population tchadienne, en particulier les agents économiques et les inciter à adopter les bons gestes sécuritaires.



Souleymane Abdelkerim Cherif ajoute que le type de piratage informatique dont il est question est le "phishing" ou "hameçonnage". C'est une technique d'interception électronique de données à caractère personnel (mots de passe de mails, numéros de cartes de crédit, copies de pièces d'identité, etc) dans un dessein criminel :retrait d'espèces à votre Insu dans les distributeurs automatiques de billet ; achats en ligne ou transferts bancaires frauduleux ; usurpation de titre et d'identité et chantage.



Trois modes opératoires criminels ont retenu l'attention de l'ANIF : le premier est l'hypothèse de la personne qui communique les références de sa carte bancaire pour effectuer des achats sur des sites qui s'avèrent être de faux sites de commerce en ligne et qui voit son compte vidé l'instant d'après ; la deuxième hypothèse est le piratage et la prise de contrôle des messageries électroniques dont l'objectif est de se substituer au propriétaire et d'effectuer à son détriment des opérations de toutes sortes ; la troisième hypothèse est une forme d'escroquerie où des individus prennent contact avec vous via WhatsApp et vous proposent toutes sortes de business et une fois conclues, vous demandent de leur envoyer de l'argent. Pour vous piéger, comme manœuvres dolosives, ils utilisent des faux documents et de fausses identités.



Avec le développement du commerce en ligne, de plus en plus des personnes utilisent les réseaux sociaux ou des messageries électroniques pour communiquer des informations personnelles, des cartes de crédit pour effectuer des achats en ligne, faire de réservation d'hôtels, etc. Cela doit se faire de manière intelligente par des personnes pleinement informées des conséquences de leurs actes, précise l'ANIF.



Souleymane Abdelkerim Cherif invite les citoyens à une vigilance accrue et recommande ces quelques gestes : pour conserver vos mots de passe, au lieu de les écrire, mémorisez-les ; pour vos mails, utilisez des mots de passe longs en incluant des caractères spéciaux ; changez régulièrement vos mots de passe ; évitez d'utiliser les mêmes mots de passe partout ; quand vous faites des achats en ligne, ne communiquez les références de vos cartes de crédit qu'à des sites de notoriété publique ; évitez les échanges à caractère professionnel, administratif ou commercial via WhatsApp.



L'ANIF recommande aux banques d'intensifier les campagnes de sensibilisation à l'égard de leurs clientèles et de faire installer systématiquement des caméras de surveillance à l'intérieur et à proximité des distributeurs automatiques de billets.



Le procureur de la république Youssouf Tom informe que le parquet a enregistré déjà deux plaintes contre X par des personnes physiques ou morales qui ont été victimes de crimes économiques via la cybercriminalité. En collaboration avec l'ANIF et la coopération internationale, des investigations sont en train d'être menées pour retrouver ces délinquants.



Youssouf Tom rappelle que la justice tchadienne a des textes pénaux adéquats pour réprimer ce genre de déviance qui cause atteinte aux biens des tiers.



La cybercriminalité est punie par les articles 429, 434 et 440 du Code pénal tchadien. L'auteur encourt une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans, et une amende d'un à 10 millions de Fcfa.