Tchad : les autorités évaluent le processus de rapatriement des ressortissants bloqués au Soudan

Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la Coopération internationale, Beounngar David Doudjim, qui a présidé la réunion, a d'abord fait le point sur la situation actuelle au Soudan depuis le 15 avril dernier, entre les forces du général Abdul-fatah Al-Burhan et les éléments des Forces de Soutien Rapide (FSR) du général Mahamat Hamdan Dagalo.



Selon le secrétaire général, le gouvernement de la République du Tchad a mis en place une cellule pour suivre la situation au Soudan. Au niveau du ministère des Affaires étrangères, les responsables, dont la secrétaire d'État, leur ont donné pour instruction de mettre leur cellule technique d'appui à la cellule gouvernementale en place, qui n'a pas encore été formalisée.



Le secrétaire général a souligné qu'ils travaillent à temps plein, y compris les jours fériés, pour faire ce qui les concerne. Beounngar David Doudjim a indiqué que leur cellule a travaillé régulièrement en relation avec leurs missions diplomatiques et consulaires à Khartoum et à El-Djenena. C'est ainsi qu'ils ont pu collecter des informations relatives aux Tchadiens qui habitent à Khartoum et dans d'autres villes. Il estime qu'environ 884 personnes sont effectivement arrivées, contre un besoin estimé de 1112 personnes grâce au numéro vert.



La cellule technique de veille au niveau du ministère des Affaires étrangères a entrepris des démarches pour obtenir les autorisations de survol et d'atterrissage des avions afin de ramener les compatriotes tchadiens qui résident au Soudan.



Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, a également indiqué que le Tchad a pu rapatrier des citoyens centrafricains et nigériens à la demande des autorités de ces pays. Il a ensuite remercié l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) qui ont aidé le Tchad dans cette opération.



Le Tchad a ouvert un centre pour accueillir les membres du personnel des Nations Unies et d'autres organisations non gouvernementales qui étaient bloqués au Soudan. Le consulat du Tchad à El-Geneina est actuellement installé à Adré pour enregistrer tous ceux qui franchissent.



Le personnel de la CNARR présent à cette réunion a confirmé sa présence depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. La CNARR a signalé beaucoup de ratés dans cette organisation d'accueil. La commission a évoqué les cas de personnes malades parmi les rapatriés qui ont été laissées à leur triste sort si ce n'était pas pour leur intervention. Cette commission a également soulevé la question de la responsabilité qui est mal définie pendant les accueils. Il y a des amalgames dans les tâches.



La CNARR a également signalé des cas de rapatriés qui, selon elle, n'ont pas réussi à se procurer de la nourriture depuis ce matin, voire même depuis hier. Cette commission estime que l'eau seule n'est pas suffisante. Elle a également souligné que le défi qui reste à relever est énorme.