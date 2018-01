Tchad : les autorités interdisent la vente d'un produit français contaminé

Le Ministère de la Santé Publique interdit, dans un communiqué de presse rendu public ce vendredi, la vente de lait Lactalis dans toutes les alimentations ainsi que dans toutes les pharmacies du pays.



"Les investigations faites par l'équipe du Ministère de la Santé Publique au niveau de certaines de nos pharmacies et alimentations de la place ont bien confirmé l'existence de ces produits incriminés", indique le communiqué.



Pour des raisons préventives de santé de la population en général et celles des nourissons et des jeunes enfants en particulier, le ministère de la santé demande aux parents ayant déjà acheté ces produits "de ne plus les utiliser".



Par ailleurs, il est demandé aux grossistes pharmaceutiques, aux distributeurs, aux pharmaciens et aux dépôts pharmaceutiques d'arrêter immédiatement la vente, et de procéder aux retraits de tous ces produits sur l'ensemble du territoire national.



Le ministère de la santé en appelle à la vigilance et informe qu'il procédera aux contrôles pour l'effectivité de ces mesures.