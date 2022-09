TCHAD

Tchad : les autorités ne sont pas prêtes à céder le pouvoir, révèlent les religieux

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 1 Septembre 2022

Le groupe des religieux et des ainés est engagé dans une médiation "neutre et indépendante" depuis plusieurs jours pour tenter de concilier les positions divergentes (autorités, partis politiques, société civile) et drainer au dialogue national toutes les composantes en marge des assises.