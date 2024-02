Tchad : les avocats de Yaya Dillo contre-attaquent et défendent la légitimité au PSF

Lors d'un point de presse organisé ce mardi 20 février 2024 au siège du Parti Socialiste sans Frontières (PSF), situé dans le quartier Klémat de la Commune du 2ème Arrondissement, les avocats du président national du PSF, Yaya Dillo Djerou Betchi, ont fermement contesté les récentes déclarations de l'ancien président du PSF, Dinamou Daram.



Ce dernier avait affirmé maintenir sa position en tant que président légitime du PSF. L'un des avocats de Yaya Dillo, Me Noudjiasdé Marius, a qualifié cette affirmation d'atteinte à la crédibilité du parti, ajoutant qu'il s'agit de tentatives orchestrées pour déstabiliser le parti et discréditer son actuel président, Yaya Dillo Djerou Betchi. Me Noudjiasdé Marius a profité de cette occasion pour rappeler que, conformément à l'article 50 du règlement intérieur du parti, "les résolutions du Congrès s'imposent à tous sans exception".