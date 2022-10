Tchad : les bureaux de soutien au MPS du Mayo Kebbi Est condamnent les manifestations du 20 octobre

Pour le porte-parole, "quelques poignées de partis politiques d’opposition ont pour seule mission de mettre en péril la tranquillité et la cohésion sociale entre toutes filles et fils du Tchad".



Hinamari Pascal, au nom de la plateforme des bureaux des soutiens au MPS du Mayo Kebbi Est, a présenté aux familles des victimes ses sincères condoléances et a souhaité prompt rétablissement aux blessés.



La plateforme appelle les uns et les autres à la retenue et au dépassement de soi. "Les tchadiens doivent être conscients en évitant toute manipulation politicienne", affirme Hinamari Pascal.