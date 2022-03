Tchad : les bus de Abou Hamama sont immobilisés, assure le ministère des Transports

Le ministère des Transports et de la Sécurité routière a dépêché dans la matinée du 9 mars des techniciens sur les lieux réservés à l'embarquement et au débarquement de l'agence dans le 7ème arrondissement de N'Djamena, à la suite d'informations circulant sur les réseaux sociaux faisant état du non respect de la mesure portant suspension provisoire des activités de l'agence.



La mission a permis de constater que les bus de l'agence sont effectivement immobilisés depuis l'annonce de la décision gouvernementale.



Pour rappel, l’agence a été suspendue après un accident routier meurtrier entre deux de ses bus survenu dans la nuit du 27 février 2022.