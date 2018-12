Tchad : les chefferies traditionnelles "dévient de leur mission" (gouvernement)

Le ministre de l’Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah, a dénoncé ce jeudi 13 novembre, en conseil des ministres, la "situation peu commode des chefferies traditionnelles qui semblent dévier de leur mission première de gestion et d’encadrement des concitoyens."



"Dépositaire et garante de nos us et coutumes, la chefferie traditionnelle au Tchad est l’objet d’otage des personnes qui sont parvenues à la tête de celle-ci, non pas pour servir la population mais pour assouvir leurs propres désirs égoïstes", selon le ministre. Leur gestion à distance ou par procuration de ces chefferies, les éloignent des réalités locales et contribuent à mettre en mal la paix, la cohabitation pacifique et la cohésion sociale dans nos contrées.



Compte tenu de la sensibilité de la question, le président de la République a déploré la situation qui prévaut dans les chefferies traditionnelles et a instruit le ministre en charge de la gouvernance locale, de mettre de l’ordre en faisant respecter et appliquer par la hiérarchie provinciale, les textes régissant les chefferies traditionnelles sous la quatrième République, évitant ainsi au Tchad des situations aux conséquences désastreuses, selon un compte-rendu du ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Oumar Yaya Hissein.