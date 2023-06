Tchad : les citoyens et les autorités locales se mobilisent pour faire entendre leurs doléances au président

Dans le cadre de la tournée du chef de l'État dans le sud du pays, la présidente du comité d'organisation chargé de l'accueil du président de la transition à Bongor a tenu une réunion le 8 juin 2023 avec les différents membres des corporations, sans distinction, ainsi qu'avec le chef de quartier, afin de préparer l'accueil du chef de l'État et recueillir leurs doléances.



Ramatou Mahamat Houtouin, la présidente du comité d'organisation, a exprimé sa gratitude envers les membres de l'organisation pour leur travail dans le cadre de la mobilisation en cours. Elle a souligné que depuis N'Djamena, ils ont décidé de rassembler toutes les filles et tous les fils des quatre départements du Mayo-Kebbi Est, ainsi que les différents partis politiques, la société civile et les cadres appartenant aux différentes corporations. Leur objectif est de transcender leurs différences et de se réunir devant leurs parents du Mayo-Kebbi Est, unis dans le but d'atteindre les objectifs qu'ils souhaitent.



La réunion avait pour but d'informer les participants que le chef de l'État se rendra dans le Mayo-Kebbi Est le samedi 10 juin 2023 pour constater de près les problèmes et la réalité du terrain. C'est la première fois depuis qu'il est à la tête de la transition qu'il se rendra dans cette province, afin de rencontrer la population, écouter ses préoccupations et doléances, ainsi que celles des autorités traditionnelles.



Le Mayo-Kebbi Est est la deuxième province la plus densément peuplée après le Logone Oriental. Selon Dr. Ramatou Mahamat Houtouin, la visite du président est l'occasion pour la population de se mobiliser et de lui montrer son accueil chaleureux. Il est temps de démontrer au chef de l'État et à toutes les autorités qui l'entourent que le Mayo-Kebbi Est compte un grand nombre de personnes qui revendiquent des changements significatifs. En se mobilisant massivement, la population démontrera son engagement envers la province et réclamera sa place légitime.