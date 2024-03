TCHAD

Tchad : les comités de veille du Logone Oriental outillés sur la gestion des risques des inondations

Alwihda Info | Par Reouhoudou Innocent - 22 Mars 2024

Un atelier a été organisé à l'intention des membres des comités de surveillance des six départements de la province du Logone Oriental au Tchad, dans le cadre du projet de Gestion Communautaire des Risques Climatiques initié par le Ministère de la Production et de la Transformation Agricole en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Le projet est financé par le Fonds pour l'Environnement Mondial et l'ONG partenaire opérationnel ESEDD, qui opère dans les deux régions du Logone, Tandjile et Mayo-kebbi Ouest.