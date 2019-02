Tchad : les commerçants appelés à ne pas spéculer face à la pénurie de gaz

Le ministre du Pétrole et de l'Energie, Mahamat Hamid Koua a eu une séance de travail ce jeudi 21 février avec les responsables de l'Autorité de régulation du secteur pétrolier (ARSAT) et ceux des sociétés de distribution du gaz butane. Il a demandé des explications sur la pénurie du gaz qui touche la capitale ces derniers jours.



"La consommation de gaz dans la ville de N'Djamena a augmenté. Le gouvernement a pris les dispositions nécessaires pour rendre le gaz accessible. Il faut trouver une solution temporaire à ce problème", a déclaré le ministre.



La révision de la raffinerie de Djarmaya serait la cause de la pénurie de gaz.



La consommation en gaz dans la ville de N'Djamena est estimée à 10 citernes. Cependant, la raffinerie ne livre que 5 citernes par jour. Le directeur général de l’ARSAT, Mahamat Hassan Hissein, estime que du gaz pourrait être importé du Cameroun et du Nigeria pour combler le manque de production de la raffinerie de Djarmaya.



Le directeur général de la Société tchadienne de gaz, Mahamat Guidam a déploré la décision du gouvernement qui impose aux distributeurs de gaz de ne remplir que les bouteilles qui leurs appartiennent.



Au cours des échanges avec les marqueteurs, le ministre a appelé les commerçants à maintenir le prix officiel de recharge de la bouteille de gaz pour éviter toute spéculation.