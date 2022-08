Tchad : les commerçants du marché de Dembé menacent de boycotter le dialogue

Le président du comité des commerçants, Oumar Atona, explique que plusieurs correspondances ont été adressées au maire de la ville mais qu'aucune solution n'a été trouvée depuis le déguerpissement du marché.



"Le vice-président du Conseil militaire de transition a été saisi et a donné des directives à la commune de N'Djamena mais rien n'a été fait", affirme Oumar Atona.



​Le président du Conseil militaire de transition est désormais interpellé. "S'il veut réellement que ce dialogue ait lieu, il faut qu'il trouve une solution immédiate en accordant à chaque commerçant sa parcelle respective. Au cas contraire, on va boycotter ce dialogue", prévient Oumar Atona.



Me Alain Kagonbé en appelle à la responsabilité de l’État pour octroyer un espace à chaque commerçant enregistré.