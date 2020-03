Tchad : les commerçants justifient une "inévitable" flambée de prix

Les tchadiens s'accommodent peu à peu avec les mesures barrières prises par le Gouvernement face à la pandémie du coronavirus. Au grand marché de N'Djamena qui a fait l'objet samedi d'une vaste opération de désinfection par la mairie, les consommateurs redoutent une flambée des prix des produits et denrées alimentaires qui est déjà perceptible.Une hausse que certains commerçants jugent inévitable, eux-mêmes étant inquiets face à l'absence d'annonces en faveur d'un soutien à l'économie malgré des mesures sanitaires drastiques, à l'instar d'autres pays du monde entier.Ce dimanche matin, Marouf Adam est devant son étal de produits alimentaires au grand marché de la capitale. "Nous traversons nous aussi une crise que le Gouvernement même ignore", dit-il."La hausse des prix, ce n'est pas de notre faute. Vous avez constaté avec nous que les barrières sont fermées. On n'a pas d'autre choix que de vendre les marchandises qu'on trouve. Avant, les marchandises venaient du Nigéria, ce qui permettrait au commerçant de trouver son bénéfice hebdomadaire. Tout à coup, la frontière a été fermée, ce qui a engendré une augmentation des prix", explique ce commerçant.Pourtant, Marouf se défend de toute défiance vis-à-vis de la mairie. "Nous respectons à la lettre les annonces de la mairie, mais il faut qu'elle nous écoute aussi. Il faut venir voir les difficultés et ne pas faire les choses depuis les bureaux seulement", souligne-t-il.D'après Olivier, un consommateur qui fait ses achats ce dimanche en parcourant les ruelles étroites du grand marché, cette hausse est inexplicable. "Au moindre évènement, les prix augmentent. Pourquoi ?", souligne-t-il."Y a-t-il un bras de fer qui existe entre le Gouvernement et les commerçants ? Nous les citoyens somment victimes de cette situation, on ne comprend rien", déplore Olivier.Selon lui, la pandémie du coronavirus est une occasion pour les commerçants de '$2'); if (search != '' && search != document.location.pathname) { ok_search = true; } else { search = document.location.search.replace(/^\?(.*)&?keyword=([^&]*)&?(.*)/, '$2'); if (search != '' && search != document.location.search) { ok_search = true; } } if (ok_search) { $('#icon-search-26839576').trigger('click'); $('#keyword_safe_26839576').hide(); $('#keyword_26839576').val(decodeURIComponent(search).replace('+', ' ')).show(); } }); var tool = '