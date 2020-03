Tchad - Covid-19 : hausse des prix, le maire de N'Djamena met en garde

Le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damane, a mis en garde samedi les commerçants contre une flambée des prix sur le marché, suite à une série de mesures prises par les autorités face à la pandémie du coronavirus."Les frontières ne sont pas fermées pour les marchandises. J'attire l'attention de tous les commerçants de ne pas faire flamber les prix", a déclaré le maire.Ce jeudi, le ministère en charge du commerce a demandé aux commerçants de respecter les prix fixés par l'arrêté du 22 juin 2019 sur les "Justes prix" en ce qui concerne les produits de première nécessité.Cet arrêté fixant les prix des denrées alimentaires avait été proposé par la Chambre de commerce, de concert avec les opérateurs économiques tchadiens. Il visait à réduire les prix des denrées de première nécessité pour permettre aux consommateurs d'en bénéficier à un prix abordable.Pour sa part, le délégué général du Gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Mahamat Zene Alhadj Yaya, a déclaré que les autorités "ne permettraient pas à ce que des gens puissent de leur propre chef faire flamber les prix, juste pour profiter de la situation"."On serait amené à prendre des mesures telles que nous les avons entendues dans d'autres pays", a indiqué Mahamat Zene Alhadj Yaya, précisant que la population ne doit pas être impacté et la vie doit pouvoir suivre son cours.Face à la pandémie du coronavirus, le risque d'une flambée des prix dans les marchés est redouté par les citoyens. Les prix des masques et lotions Hydro-alcooliques ont déjà augmenté sur les marchés."On trompe la population avec les prix. Normalement c'est à 3000 Fcfa et maintenant c'est à 15.000 Fcfa. Il faut faire attention", a dénoncé vendredi le représentant de l'OMS au Tchad , Dr. Jean-Bosco Ndihokubwayo, quant à la vente des lotions Hydro-alcooliques.