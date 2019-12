Tchad : les "comportements déviants" n'ont pas leur place à l'école

Le collectif estime que l'Etat a mis à la disposition des élèves, des enseignants qualifiés et du matériel flambant neuf. Il évoque également la contractualisation des enseignants scientifiques et leur déploiement sur l'ensemble du territoire pour combler le déficit, et appelle les élèves à profiter de ce privilège.



La question du respect des enseignants a également été abordée par le collectif. "Ils sont vos seconds pères. Vous leur devez obéissance et reconnaissance", a souligné Mahamat El-Mahdi Abderamane, tout en mettant en garde contre les violences en milieu scolaire.



Ne tentez pas de perturber, par quelque moyen que ce soit l'année scolaire qui vient de démarrer", a-t-il affirmé.



Une utilisation "abusive" des réseaux sociaux



Le collectif d'action des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad a déploré l'utilisation abusive des réseaux sociaux. "C'est vrai, c'est un outil de communication mais qui malheureusement cultive la haine et le tribalisme. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, n'avons pas vécu les affres de la guerre et surtout les évènements de 1979. Essayez simplement de poser la question à vos parents et ils vous diront combien cette guerre fut ravageuse et destructrice", a souligné Mahamat El-Mahdi Abderamane.