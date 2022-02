Tchad : les conflits intercommunautaires "entravent la construction d'une nation forte", déplore l'ARC

À l'occasion du lancement de l'ARC, un exposé inaugural a été présenté par Dr. Abdel-hamid Mahamat Ali sur le thème : "Comment faire pour que les tchadiens puissent accepter de vivre ensemble".



De l'avis de Dr. Abdel-hamid Mahamat Ali, "la question de la cohabitation pacifique entre les différentes communautés au Tchad se pose avec acuité ces dernières années". Les conflits intercommunautaires enregistrés chaque jour sont dûs à la mauvaise gouvernance politique et aux difficultés d'avoir accès aux ressources naturelles, souligne l'exposant.



"Depuis l'indépendance, tous les pouvoirs qui se sont succédés au Tchad à travers des rébellions armées ont une forte connotation tribale", relève Dr. Abdel-hamid Mahamat Ali.



"Pendant l'exercice de chacun de ces pouvoirs, la communauté à laquelle s'identifie le président du moment, dans sa totalité, s'identifie au pouvoir et s'arroge plus de droits que les autres communautés. Cela est valable dans la répartition du pouvoir comme des richesses", explique Dr. Abdel-hamid.



"Cette injustice pratiquée à travers un système de gouvernance corrompu exacerbe les frustrations et favorise les antagonismes entre les différentes communautés", prévient l'exposant.



Achta Saleh Damane, présidente de l'ARC, souligne que le Tchad était connu comme un modèle pour la sous-région en matière de cohabitation pacifique. Il est devenu une zone de théâtre des conflits intercommunautaires ces dernières années, parfois alimentés par certains acteurs politiques".



Face à ces difficultés qui entravent la construction d'une nation tchadienne forte, "chaque tchadien est interpellé pour ressouder les fissures d'un peuple artificiellement déchiré", exhorte Achta Saleh Damane.