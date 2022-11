Tchad : "les conséquences d’un échec des promesses du DNIS seraient catastrophiques" (Kebzabo)

Il a invité à "réfléchir ensemble sur les actions communes pour l’avenir et le rayonnement" du Tchad. "Nous sortons d’épreuves très difficiles que nous devons absolument surmonter. Malgré les guerres successives, meurtrières et fratricides vécues, nous devons dépasser nos désaccords et nos différences, somme toute mineures, pour bâtir un Tchad plus juste, plus tolérant et plus serein", a déclaré Saleh Kebzabo.



"Sans cela, les conséquences d’un échec ou, pire, d’une trahison des promesses du DNIS seraient catastrophiques. La responsabilité est énorme et nous devons l’assumer avec courage et sincérité et permettre à notre peuple et à sa jeunesse d’ouvrir leurs fenêtres sur un monde meilleur qu’ils appellent de leurs vœux", a conclu le premier ministre.