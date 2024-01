Tchad : les cours ont repris très timidement à Sarh

Une visite effectuée ce matin dans certains lycées de la ville de Sarh : le Lycée Ahmat Mangué, Lycée Moderne de Sarh ainsi que dans quelques collèges d'enseignement général a révélé un nombre très restreint d'élèves en classe. On pouvait compter une dizaine voire une quinzaine d'élèves par salle tandis que certaines salles dans d'autres établissements étaient vides. Selon certains responsables des lycées et collèges d'enseignement général interrogés : "Dans les premières heures, les élèves étaient très nombreux mais suite à l'assemblée générale du comité de crise qui s'est tenue ce matin, plusieurs élèves ont été contraints de repartir. Cependant, nous avons pu dispenser au moins deux heures de cours avant leur libération. Dès demain 9 janvier 2024 tout rentrera dans l'ordre. Nous demandons également aux parents d'encourager leurs enfants à venir suivre les cours."



Du côté des élèves interrogés, la joie de reprendre les cours était palpable. "Nous avons perdu suffisamment de temps à la maison et nous sommes très contents que le nouveau gouvernement ait trouvé une solution à cette crise qui a trop duré. Nous souhaiterions que les cours ne s'arrêtent plus et que l'État et les enseignants parviennent à se comprendre." Pour d'autres, l'impatience se faisait sentir : "Nous en avons assez de rester à la maison et aujourd'hui, nous venons pour la reprise des cours. On nous parle d'une assemblée générale du comité de crise. Mais, nous pensons que les enseignants devraient avoir un peu de pitié pour notre avenir, surtout ceux d'entre nous qui passent leurs examens cette année. Nous saluons le courage des certains enseignants qui sont venus dispenser les cours."



Espérons vivement que les enfants puissent reprendre le chemin des cours et que certains enseignants qui sont en déplacement pour des activités génératrices de revenus reviennent avec une vision plus claire sur l'importance de leur rôle dans l'éducation des enfants. Cela sera bénéfique pour la nation tchadienne toute entière.