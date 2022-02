Tchad : les critères de sélection pour l'élection Miss 2022

L'élection se déroule en trois phases : la présélection au niveau régional, le casernement des Miss régionales élues en vue de leur formation et la préparation à l'élection.



Des critères et conditions doivent être remplis :

- avoir une peau naturelle (peau non dépigmentée) et ne pas avoir de tatouages ;

- n'avoir jamais subi de chirurgie esthétique ;

- n'avoir jamais eu recours à des extensions artificielles ;

- n'avoir jamais posté en public ou à titre publicitaire ses photos dénudées ;

- ne pas avoir accordé des droits à un tiers d'associer sa personne ou son image à une marque, slogans, signes distinctifs, sons, images ou autres ;

- ne pas fumer ou boire en public ;

- être de nationalité tchadienne ;

- être née de sexe féminin ;

- être âgée de 18 à 25 ans ;

- avoir au moins un niveau d'étude de la classe de Terminale ;

- mesurer au minimum 1,70 sans talons ;

- avoir un poids compris entre 50 kg et 65 kg ;

- être célibataire (ni divorcée, ni veuve) et n'ayant jamais procréé ;

- être de bonne moralité et avoir un casier judiciaire vierge ;

- parler et savoir s'exprimer avec éloquence dans l'une des deux langues officielles (français ou arabe).