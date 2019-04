Tchad : "les détenus doivent être respectés"

Le gouverneur de la province du Wadi-Fira, Issakha Ahmat Ardja, a appelé au respect des droits et des conditions de vie des personnes détenues, lors d'une visite à la maison d'arrêt de Biltine, en fin de semaine dernière.Le déplacement avait pour object de s'enquérir de la situation des détenus. La maison d'arrêt compte 29 détenus dont trois femmes.Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Biltine, Adam Hissein, a précisé que la visite du gouverneur coïncide avec la libération de six détenus qui ont purgé leur peine, après avoir été jugés et condamnés."Les détenus sont privés de leur liberté d'action mais doivent être respectés et traités conformément aux normes qui régissent leurs droits", a relevé le gouverneur de la province du Wadi-FIra, Issakha Ahmat Ardja. Il a demandé au personnel pénitentiaire de veiller à la garantie des conditions décentes de détention.Un décret du 14 mars 2019 du président de la République a accordé des remises collectives de peines aux condamnés de droits communs. Vendredi dernier, une première vague de 136 détenus a été libéré de la prison d'Amsinene