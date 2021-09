Tchad : les diplômés sans emploi dénoncent un deux poids deux mesures

Nanga Thierry, coordonnateur du collectif, a dénoncé un deux poids deux mesures avec des nominations quotidiennes et des intégrations sélectives. Il estime que des places sont disponibles à la fonction publique malgré les discours.



D'après Nanga Thierry,, les autorités préfèrent enterrer l'école tchadienne en refusant d'intégrer les lauréats professionnels. En parallèle, des recrutements sélectifs et nominations par appartenance ethnique, politique ou sur la base du copinage sont opérés, selon le collectif.



Les diplômés sans emploi n'entendent pas baisser les bras et comptent poursuivre leur mobilisation.