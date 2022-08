Tchad : les diplômés sans emploi exigent l'intégration avant le dialogue

Le but de cette réunion est d’avoir une idée claire sur les arrêtés d'intégration, à la suite de la promesse des autorités.



C'est entre inquiétude et impatience que le bureau du collectif des lauréats professionnels de l'éducation en instance d'intégration à la fonction publique a tenu sa réunion extraordinaire. Ces diplômés sans emploi ne veulent pas rater l'occasion qui leur a été présentée : “Nous souhaitons notre intégration avant le dialogue national inclusif, sans cela, il n'y aura pas de dialogue”, clamant les lauréats dans leurs différentes interventions.



Le porte-parole du collectif, Neuzilka Emmanuel, s'est exprimé après la rencontre : "nous faisons les va-et-vient tous les jours. C'est normal que les lauréats s'inquiètent et se plaignent parce qu'il y a plus d'un mois qu'il n'y a pas eu d'échos à propos de l'intégration des lauréats professionnels de l'éducation".



"Nous sommes les mêmes personnes qu'hier et nous sommes là aujourd'hui. Si rien n'est fait, nous reviendrons vers la base, c'est à elle de décider", conclut Neuzilka Emmanuel.