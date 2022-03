Tchad : les diplômés sans emploi revendiquent à nouveau leur intégration

N'Djamena - Après deux mois de pause, les lauréats professionnels de l'éducation en instance d'intégration à la fonction publique ont tenu une rencontre le 13 mars à l'école associée F'DAR de Chagoua. Ils se disent fatigués d'attendre la mise sur pied du comité pour l'intégration de 5000 jeunes à la fonction publique.



"Nous, nous sommes fait tordre le cou une fois de plus par des propos politiques irréalisables", a déclaré Emmanuel Neuzilka, porte-parole du collectif des lauréats,. Pour lui, les auteurs des promesses non réalisées seront tenues pour seuls responsables.



"Ce dialogue inclusif n'aura pas lieu. On ne peut pas minimiser les petites choses en croyant réaliser des grandes choses. Nous sommes des cadres, nous ne sommes pas des voyous", a affirmé une lauréate au milieu de la foule.



Une base de données de 120.000 diplômés sans emploi a été constituée à la suite d'un recensement initié par les collectifs de lauréats et diplômés sans emploi.