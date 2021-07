Tchad : les diplômés sans emploi se concertent pour de nouvelles actions

La plateforme des diplômés sans emploi au Tchad a tenu dimanche son assemblée générale pour évaluer ses actions menées cette semaine, notamment la perturbation du déroulement des épreuves écrites du Brevet d'enseignement fondamental (BEF). Plusieurs de ses membres ont été arrêtés et libérés quelques jours plus tard.



Au cours des échanges, différentes propositions ont été formulées. Les diplômés sans emploi comptent demander l'appui des grandes puissances pour s'exiler du Tchad, impliquer tous les diplômés sans exception notamment ceux des provinces et impliquer tous les étudiants pour les actions à venir.



La plateforme compte mettre sur pied un comité permanent chargé d'enregistrer tous les diplômés sans emploi. Ce comité s'installera à la bourse du travail pour un délai de trois semaines.



La plateforme annonce des vagues de soutien à son mouvement de revendication, notamment le président des lauréats de l'INJS, Vaste Betoubame Joël.