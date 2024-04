Tchad : les discriminations envers les femmes agricultrices au centre d'un projet

Ce projet, financé par l’Agence Française de Développement (AFD) via OXFAM, est mis en œuvre par le CIFDES à Moundou, la coopérative agricole de production et vente de spiruline de Bol, et l’Association Féminine Œuvrant pour l’Entreprenariat de Mongo. Son objectif est d’améliorer la situation des femmes agricultrices en facilitant leur accès à la terre, aux moyens de production et aux ressources contribuant à leur autonomisation.



Madame Djimet Catherine, la coordonnatrice du CIFDES, a souligné lors de son discours d’ouverture que le projet a engagé diverses actions, dont des journées communautaires, des rencontres de plaidoyer et des ateliers de renforcement de capacités. Ces initiatives ont abouti à des résultats concrets tels que l'engagement des organisations de la société civile, le soutien à l’accès des femmes rurales à la terre et la signature d'un engagement par certains chefs traditionnels pour soutenir les agricultrices dans la province du Logone Occidental. Des attestations d’octroi de parcelles cultivables ont été remises aux associations féminines de Bénoye et Krimkrim, et un accord a été obtenu pour un forage dans la commune de Bénoye.



La coordonnatrice a également réitéré l’engagement du CIFDES, de COOP AGRI SPIRULINE et d’AFOPE à poursuivre leurs efforts de plaidoyer pour améliorer les conditions de vie des femmes dans la région.