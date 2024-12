Tchad : les élèves de Pala sensibilisés sur les mariages précoces dans le cadre des 16 jours d'activisme

Le Cadre de concertation communal de Pala a lancé une campagne de sensibilisation sur les mariages précoces, alignée avec les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre qui ont débuté le 25 novembre dernier.



Le lycée communal 2 de Pala a été le premier arrêt de cette campagne, ce 5 décembre 2024. La cérémonie a accueilli plusieurs invités, dont le représentant de la déléguée du 2ème arrondissement de la commune de Pala, Gandaye Vaïdjoua.



Le thème central, « Le mariage précoce et ses conséquences », a été traité par les panelistes, notamment la responsable de la maternité de l’hôpital provincial de Pala, Dr Dénéraloi Keléou Sylvie, et le chef de service de la protection de la petite enfance du centre social de Pala, Djekondé Albert.



Le président du cadre de concertation communal de Pala, Mbidi Thomas, a souligné que dans la province du Mayo Kebbi Ouest, les violences faites aux femmes, particulièrement les mariages précoces, sont fréquentes.



Il a mentionné que ces mariages retirent prématurément de nombreuses filles de l’école, représentant une perte pour les familles et l’État. Les élèves ont exprimé leurs préoccupations, notamment sur l'absence d'institutions dédiées à la prise en charge des victimes, et sur la pauvreté qui pousse de nombreuses jeunes filles à se marier prématurément.



Dans le Mayo Kebbi Ouest, les violences envers les femmes incluent principalement les mariages forcés et précoces, l'accès limité aux terres cultivables pour les femmes, ainsi que les problèmes conjugaux exacerbés par la pauvreté et le poids des traditions.