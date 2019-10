Tchad : les élèves reprennent le chemin de l’école

Les cours scolaires ont repris ce mardi 1er octobre sur l’ensemble du territoire tchadien. Au Sila, dans l’une des zones sous état d’urgence, la rentrée scolaire 2019/2020 a eu lieu à Goz Beida, à l’école Madarassa Salam, située au quartier Khadra, a constaté AlWihda Info.



L’événement a été présidé par le secrétaire général de la province de Sila, Oumarou Sandah Makachi III, représentant le gouverneur de Sila.



Le délégué à l'enseignement et à la jeunesse, Bichara Issa Assamah, a remercié les autorités pour avoir pensé à l’éducation des enfants dans la province de Sila.



Plusieurs élèves venus des différentes écoles de la ville, des responsables et des partenaires du gouvernement intervenant dans le système éducatif ont pris part à la cérémonie.



Le secrétaire général de la province de Sila a demandé aux parents d’accorder de l’importance à l’éducation de leurs enfants. « Les enfants seront des cadres pour la province de Sila et le pays », a-t-il indiqué.