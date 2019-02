Tchad : les éleveurs déplorent le manque d'infrastructures

Le ministre de l'Elevage et des Productions animales, Gayang Souare poursuit sa tournée dans la partie septentrionale du Tchad. Il a eu avant-hier des séries de rencontres avec tous les acteurs de la province du Borkou, notamment avec les agents vétérinaires de Kouba et Faya. Il a également visité des infrastructures pastorales en chantier.



Plusieurs doléances ont été formulées par les agents vétérinaires lors des rencontres, notamment le manque de moyens de transport, de travail, de chaines de froids et l'insuffisance du personnel. Les éleveurs et les autorités traditionnelles ont déploré le manque d'infrastructures pastorales et d'ouvrages hydrauliques.



Le chef du département ministériel, Gayang Souare, a rappelé la volonté et l'engagement du Gouvernement à valoriser et moderniser le secteur de l'élevage. Le directeur général du ministère, Mahamat Guindé qui fait partie de la délégation ministérielle, s'est relayé avec le ministre pour répondre aux questions techniques et administratives.



Le ministre a demandé aux autorités provinciales d'apporter leur soutien dans le suivi du personnel. Il a ensuite visité le marché à bétail de Faya qui est en construction. Le chantier a été entamé il y a un mois et est réalisé à hauteur de 19%