Tchad : les enfants au dos en circulation, une pratique dangereuse à N’Djamena

Voir une femme porter son enfant au dos et conduire sa moto, pour se rendre au service, marché ou à dans de différentes occupations, un constat réel dans à N’Djamena.



Bien que l'enfant au dos soit protégé par sa maman avec un pagne, mais c'est risqué que le pagne noué soit défait. Dans une capitale en démographie et sans infrastructure routière, la moto semble être le moyen de transport le plus utilisé.



Mais force est de constater les femmes portant leur bébé au dos en circulation. Ce qui est une pratique trop risquée, les parents étant conscients que leur enfant est exposé à la poussière et aux accidents de circulation. Bien que les moyens manquent pour payer une voiture, il importe de se déplacer dans les transports en commun.



Cette pratique met en danger deux vies, celle de la mère et de l'enfant. Cela étant, les autorités cherchent par les moyens possibles à limiter les accidents de circulation dans la ville de Ndjamena. Les parents doivent ainsi en prendre conscience.