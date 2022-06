Tchad : les enfants réfugiés de Guilmeye reçoivent du réconfort de la FLE

À l'occasion de la journée de l'enfant africain célébrée ce 16 juin, la fondation “Lumière des enfants” commémore cette journée à N'djamena en distribuant des cadeaux aux enfants réfugiés camerounais du site de Guilmeye, dans le 1er arrondissement de la ville de N'djamena.



Le but de cette visite est de partager un moment opportun avec les enfants réfugiés, indique la présidente de la fondation, Souraya Mahamat Djaranabi.



Elle souligne que la fondation et toute l'équipe se sont mobilisées pour passer un moment inoubliable avec les enfants réfugiés de Guilmeye. Pour elle, ce moment avec les enfants permet l'épanouissement mais aussi de donner des conseils et orientations.



Souraya Mahamat Djaranabi souhaite de la joie et un avenir radieux aux enfants tchadiens en cette journée qui leur est dédiée.