Tchad : les enseignants affectés ne sont pas répartis convenablement, selon l'Éducation nationale

Les délégués provinciaux de l'éducation nationale doivent procéder à la réparation objective des ressources humaines mises à leur disposition et faire parvenir régulièrement les actes d’affectations à la Direction des Ressources humaines pour leur prise en compte, a indiqué lundi le ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Choroma, dans une note circulaire.



Selon la note, il est constaté que les enseignants mis à la disposition des délégations provinciales ne sont pas repartis convenablement aux besoins réels exprimés.



"Cet état de fait sape les efforts du Gouvernement par la sous-employabilité des ressources humaines mises à la disposition du ministère et crée une forte concentration des enseignants dans les grandes agglomérations urbaines au détriment des zones rurales", explique le ministre.



Il invite tous les délégués à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’application stricte de cette note circulaire.