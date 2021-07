Tchad : les enseignants-chercheurs de l'Université de Pala annoncent une grève illimitée

La section de l'université de Pala du Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS), décide d'entrer en grève sèche et illimitée dès lundi 19 juillet 2021, selon le compte rendu d'une assemblée générale tenue ce 17 juillet dans les locaux provisoires de l'Université de Pala.



Les enseignants-chercheurs de l'Université affirment qu'ils tiennent pour responsable les autorités en charge de l'enseignement. La section syndicale affirme sa totale disponibilité à dialoguer pour une sortie de crise, précise le secrétaire général Klamadji Moussa Ngarena.



La grève avait été récemment suspendue. Elle reprend suite à la non satisfaction de leurs revendications. Les enseignants et chercheurs réclament plusieurs points notamment le versement des arriérés des primes des mois de mai et juin, le versement des frais de formation au titre des années académiques de 2018-2019 et 2020-2021 et l'amélioration des conditions de travail.