Tchad : les enseignants chercheurs décident de suspendre les activités académiques

Les enseignants chercheurs décident de la suspension des activités académiques dès ce 17 juillet 2021 jusqu'à satisfaction, annoncent ce samedi le Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS) et le Syndicat des enseignants du Tchad du supérieur (SET-SEP) à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire dans l'amphithéâtre de l'École nationale supérieure d N'Djamena.



Les syndicats précisent qu'ils maintiennent le dialogue avec leurs partenaires et appellent à la solidarité.



Les revendications des enseignants et chercheurs portent notamment sur le versement d'arriérés et primes, de frais de formation et l'amélioration des conditions de travail.



Un peu plus tôt dans la journée, les enseignants-chercheurs de l'Université de Pala ont annoncé une grève sèche et illimitée à compter de lundi prochain.