Tchad : les entrepreneurs "repoussent quotidiennement et avec détermination les limites de leurs difficultés"

Les entrepreneurs tchadiens « repoussent les limites de leurs difficultés en repensant notre manière de travailler et de vivre », a souligné mercredi le président du comité d’organisation de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat, Mohamed Christian, lors du lancement de l’événement à N’Djamena.



Selon lui, c’est « un exercice sans doute complexe et susceptible d’être voué à l’échec, mais qui résiste à l’épreuve des diversités quotidiennes auxquelles ils sont confrontés. »



« Au prix de sacrifices très énormes, les entrepreneurs tchadiens repoussent quotidiennement et avec beaucoup de détermination ces limites. Grace à leur ingéniosité et à leur dévouement, ils créent des emplois décents, renforcent la résilience des communautés locales et impulsent la dynamique de la croissance économique », a-t-il indiqué.



Chaque année dans plus de 175 pays de par le monde, la semaine de l’entrepreneuriat constitue une occasion de « célébrer les vaillants entrepreneurs tchadiens et ceux du monde entier. »



« Cette messe mondiale d’entreprenariat est par ailleurs une opportunité clé pour ces chefs d’entreprise, généralement jeunes, d’établir des idées et de forger des nouveaux partenariats. Des échanges qui se veulent être profitables et permettent d’améliorer nos conditions de vie respectives », a assuré Mohamed Christian.



Selon Achta Djibrine Sy, ministre en charge du commerce, « c’est un évènement de grande envergure pour la jeunesse tchadien car il contribue grandement à la mission de notre département qui fait du secteur privé un élément essentiel du développement des éléments sociaux économiques du Tchad. Notre pays regorge d’énormes potentialités. Il est très agréable de savoir que les jeunes qui constituent la force et l’espoir du chef de l’Etat, prennent le risque de créer leurs entreprises pour relever les défis sociaux économiques. »



La ministre reconnaît que la création de l’entreprise est un risque mais « un risque que seuls les jeunes pleins d’ambitions, de foi, persévérance, dignité et de talent comme ceux du Tchad prennent. »



La ministre en charge du commerce a assuré de « l’accompagnement de notre département et surtout avec la confiance et le soutien de son Excellence le chef de l’Etat pour relever toute ces défis. »



« A cette jeunesse qui n’a peur de rien, qui ose et qui innove, nous toutes et tous sommes à vos côtés », a ajouté la ministre.



Achta Djibrine Sy a lancé un « appel solennel à toutes les banques de la place pour apporte un soutien financier à toutes les jeunes femmes et à tous les jeunes hommes entrepreneurs qui veulent donner un élan au pays et qui veulent aussi changer le destin de ce pays en participant à la grande marche qui mènera vers émergence total a l’horizon 2030. »



L’événement est axé sur le thème de « l’entrepreneuriat inclusif pour un développement intégré profitable à toutes les couche sociales ».