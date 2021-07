Tchad : les épreuves du BEF lancées pour des milliers de candidats

Les épreuves du Brevet d'étude fondamental (BEF) ont été lancées ce lundi 12 juillet sur l'ensemble du territoire national. Plus de 34.000 candidats sont appelés à composer, à commencer par les épreuves orales et l'Education Physique et Sportive (EPS) qui sont prévus jusqu'au 16 juillet tandis que les épreuves écrites débuteront le 21 juillet et prendront fin le 24 juillet.



72 centres d'examen sont prévus tandis que le jury est composé de plus de 3000 membres.



Sur l'ensemble du territoire, les élèves se sont rendus dans le calme dans les centres de composition situés dans les établissements concernés.



En raison de la coïncidence de la précédente date de lancement du BEF (19 juillet) avec celle de la fête de Tabaski, le calendrier des examens avait été légèrement modifié.