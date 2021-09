Tchad : les épreuves écrites du concours de l’ENA lancées

Les épreuves écrites du concours d'entrée à l’ENA ont été officiellement lancées ce 21 septembre, au titre de l'année 2021-2022.



La cérémonie s’est déroulée dans l’amphithéâtre de l'ENA, en présence de la secrétaire générale adjointe du gouvernement, Walmi Bairra Hassan.



Plus de 7500 candidats composent dans cinq centres à N'djamena et dans neuf centres en province. Six candidats aveugles et une fille composent les épreuves.