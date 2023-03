Tchad : les étudiantes de la FSSH sensibilisent sur la prévention du cancer du col de l'utérus

La Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET) a débuté à la Faculté de Sciences de la Santé Humaine (FSSH) de l'Université de N'Djamena, avec un point de presse organisé par le représentant des étudiants du département. Cette semaine est entièrement consacrée à la réflexion sur les obstacles à l'émancipation et l'autonomisation totale de la femme tchadienne.



Lors de cette semaine, des activités de sensibilisation seront organisées par les étudiantes, avec une attention particulière portée à la prévention et aux conséquences du cancer du col de l'utérus. Cette maladie est une préoccupation majeure en Afrique, où elle est l'une des principales causes de mortalité féminine.