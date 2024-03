Tchad : les étudiants aident les patients du CHU d'Abéché

Les étudiants zakhawa résidant à Abéché ont réalisé une action solidaire ce dimanche 3 mars 2024, en rendant visite aux patients des différents services du Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) d'Abéché. Ils sont passés dans les services de pédiatrie, de maternité, de médecine et de chirurgie pour offrir des dons comprenant des savons, des détergents et des masques.



Le président de l'Union des Étudiants Zakhawa Résidant à Abéché, Nassour Mahmadene Hassan, a expliqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan d'action de leur organisation. Ce geste vise à atténuer les souffrances des patients et à leur souhaiter un prompt rétablissement. Il a également annoncé que d'autres actions similaires seront organisées prochainement au bénéfice de la population locale et a remercié la direction de l'hôpital d'Abéché pour leur soutien dans la réalisation de cette activité.



Abdelmalik Abakar, représentant du CHU d'Abéché, s'est dit profondément touché par cette marque d'humanité et a encouragé les membres de l'UEZRA à poursuivre de telles initiatives. Il est à noter que les membres de l'Union des Étudiants Zakhawa Résidant à Abéché étaient accompagnés de l'ancien président de l'union, Mahamat Abdiraman Fadoul.